Italia U19, Corradi: "Il Milan sti gestendo Camarda in modo spettacolare"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico dell'Under 19 Bernardo Corradi ha parlato di Francesco Camarda: "Mi ricordo l’esordio in A di Camarda con la Fiorentina, è emblematico: prima palla in uscita, lui fa un movimento perfetto da attaccante di razza, fa finta di andare lungo e viene incontro al pallone, posiziona il corpo nella maniera giusta per proteggerlo, arriva Milenkovic e con un colpo d’anca lo sposta di 4 metri. Ecco, magari gli manca ancora la forza per reggere certi scontri fisici.

Però sa già sfilare benissimo dietro l’uomo, si muove bene, si appoggia e riparte, ha caratteristiche che gli tratteggiano davanti un percorso di successo. Il suo percorso al Milan? Credo che i rossoneri lo stiano gestendo in maniera spettacolare. E che un’esperienza nella seconda squadra, il Milan Futuro, gli darà ulteriori possibilità di accelerare il percorso che lo sta portando ad affermarsi.

Le seconde squadre servono? Capisco che possano essere una spesa non piccola a bilancio, ma ogni grande club dovrebbe averne una. Si è visto nel momento di crisi della Juve: dalla Next Gen sono usciti 4-5 profili che poi si sono ritrovati in pianta stabile in prima squadra. Lo stesso all’Atalanta, penso a Matteo Palestra che ha fatto un anno di C e ora è in ritiro a giocarsi le sue carte".