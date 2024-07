Italia U19, Zeroli gol e post vittoria su Instagram: "Non potevamo desiderare esordio migliore"

In virtù del titolo conquistato a Malta un anno fa, l'Italia Under 19 ha inaugurato gli Europei 2024 di categoria in Irlanda del Nord battendo 2-1 la Norvegia a Belfast. Gli azzurrini del ct Bernardo Corradi si sono imposti grazie ai gol di Di Maggio e Zeroli, intervallati dal momentaneo pareggio di Braut, nella prima giornata del gruppo A. Protagonista del pomeriggio azzurro, il capitano del Milan Futuro Kevin Zeroli, in questo pomeriggio e autore di una grande prestazione.

Il post social: "Non potevamo desiderare esordio migliore".