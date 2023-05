Italia U20, Desplanches: "Vogliamo qualificarci come primi anche se sarà complicato"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Sebastiano Desplanches, portiere del Milan e dell'Italia Under 20, ha rilasciato un'intervista dopo la gara giocata contro la Nigeria. Di seguito le dichiarazioni: "Siamo stati sotto tono sotto tanti punti di vista, non solo da quello tecnico. Ci è mancata la voglia di vincere che avevamo con il Brasile e questo è un errore che ci deve essere di aiuto per il futuro".

Cosa è cambiato rispetto all'esordio con il Brasile?

"Ci è mancata un po' di grinta rispetto al Brasile, quando abbiamo fatto una partita strepitosa. Purtroppo non abbiamo fatto la stessa cosa con la Nigeria, ora dovremo farlo con la Repubblica Dominicana, e in base a quello che faranno anche nell'altra partita vedremo se passeremo per primi, cosa che si è complicata".

C'è un portiere italiano che ha come modello?

"Ho avuto la fortuna di allenarmi con Donnarumma, è veramente qualcosa di incredibile. Ho imparato molto da lui e faccio il suo nome".

Perché avete steccato dopo la vittoria col Brasile?

"L'errore è stato pensare inconsciamente di aver già fatto qualcosa, ma avevamo vinto solo una partita".