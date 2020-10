Nelle ultime ore sono stati diramati i convocati della nazionale italiana under 21. Tra i giocatori chiamati dal Ct Nicolato, in particolare, figurano due rossoneri della prima squadra del Milan. Gabbia e Tonali, infatti, sono stati convocati per le gare contro Irlanda e Islanda. Tra i giocatori selezionati figura anche Alessandro Plizzari, portiere della Reggina in prestito dal Milan.