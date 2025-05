Italiano-Bologna, non c'è ancora accordo: il Milan rimane alla finestra

Anche il secondo incontro tra Bologna e mister Vincenzo Italiano ha prodotto una fumata nera. All'indomani dei festeggiamenti in giro per la città per la vittoria della Coppa Italia, il tecnico ha incontrato la dirigenza rossoblù nel tentativo di arrivare a un accordo sul rinnovo di contratto e la conseguente permanenza a Casteldebole anche nella prossima stagione. L'allenatore, fino a oggi, non ha mai nascosto la sua intenzione di proseguire con la squadra che ha riportato al titolo dopo oltre 50 anni.

Anche il secondo incontro però non ha prodotto il risultato che la società rossoblù si aspettava: come riporta il sito di gianlucadimarzio.com, c'è ancora distanza tra le parti. Viene riportato che manca un'intesa globale e che questa non riguarda semplicemente l'aspetto economico. Club e Italiano si riaggiorneranno nei prossimi giorni ma intanto il Milan rimane alla finestra in attesa di eventuali sviluppi. I rossoneri nella giornata di oggi hanno ufficializzato Igli Tare come nuovo direttore sportivo.