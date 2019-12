Iterpro, rinnovato il contratto tra il Milan e la piattaforma di intelligence

Nella giornata di ieri l'Ac Milan ha rinnovato la partnership con Iterpro per altri tre anni oltre a nominarla fornitore ufficiale del club. Questa piattaforma di intelligence calcistica è la più avanzata del settore e negli ultimi 2 anni ha contribuito a sviluppare strumenti per la gestione dei dati e una soluzione di business intelligence per decisioni strategiche legate alla squadra. In parallelo con l’accordo, Iterpro aiuterà l’AC Milan nella raccolta e nella digitalizzazione di tutti i dati riguardanti i giocatori e li gestirà, supportati da un solido approccio basato sulle caratteristiche raccolte integrandoli ai dati per permettere di prendere decisioni migliori riguardo sia le formazioni che le attività mediche sino ad arrivare allo scouting e alle operazioni amministrative.