Jacobelli furioso dopo Torino-Inter: "B-A-S-T-A con questi arbitri"

MilanNews.it

"B-A-S-T-A con questi arbitri". Titola così l'editoriale odierno di Xavier Jacobelli su Tuttosport, con riferimento a quanto successo nella serata di ieri fra Torino ed Inter: "La misura degli obbrobri arbitrali era già colma da tempo e, tuttavia, confermando che quando si tocca il fondo c’è sempre qualcuno che comincia a scavare, domenica 13 marzo 2022, allo stadio Olimpico Grande Torino, hanno passato il segno l’ineffabile Guida e l’impareggiabile Massa, presumibilmente operativo nella stazione spaziale di Lissone. L’avverbio è doveroso perché delle due l’una: o Massa c’era in sala Var e, se c’era, già al fischio finale di Toro-Inter avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni insieme con Guida; oppure c’era, ma non si è accorto che evitando di trascinare Guida davanti al monitor a bordo campo, egli avrebbe firmato la più colossale cantonata della carriera, sua e di Guida... Ne abbiamo le tasche piene delle arrampicate sugli specchi dettate dall’istinto di autodifesa di una categoria che, anziché sfruttare lo strumento tecnologico per sbagliare di meno, continua a sbagliare di più... Toro cavia dei torti arbitrali. Oggi lo ripetiamo perché Cairo abbandoni finalmente la linea del basso profilo e si faccia sentire - in Lega, in Federazione, con Rocchi: scelga lui - almeno quanto si fa sentire Juric che urla la rabbia di chi ha patito troppe ingiustizie e ne ha abbastanza. C’è sempre un momento in cui la pazienza finisce quando si subisce un torto. Figurarsi quando i torti diventano una catena. Spezzarla è un dovere e un diritto".