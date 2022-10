Jacobelli: "La partita contro la Dinamo è stata la migliore di Champions per il Milan"

MilanNews.it

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto a Milan TV al termine di Dinamo Zagabria-Miilan soffermandosi sulla prestazione dei rossoneri: “Il Milan mi è piaciuto molto. Segnare quattro gol in trasferta in Champions non è un’impresa che si realizza senza determinazione e gioco. La partita contro la Dinamo Zagabria, dal punto di vista della prestazione collettiva, è stata la migliore di questa Champions League. La vittoria ha degli effetti importanti, accresce la consapevole della forza di questa squadra. È vero che con il Salisburgo ci saranno due risultati su tre ma bisogna vincere”.