Jacobelli: "Mi aspetto molto da Brahim Diaz, la prestazione con la Juve è stata esaltante"

© foto di www.imagephotoagency.it

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto a Milan TV soffermandosi su Brahim Diaz: “Credo che la partita la debba fare il Milan, sa bene quanto conti la vittoria. Il successo sulla Juventus è stato doppiamente importante in campionato e in Champions League. Ha consentito alla squadra di Pioli di ritornare subito a credere in sé stessa. Mi aspetto molto da Brahim Diaz. La prestazione con la Juventus è stata esaltante, sono questi i momenti che possono indurre un calciatore a dare ancora di più. L’affaticamento di De Ketelaere ha evitato un’eventuale ballottaggio sebbene la scelta, con Diaz in questo stato di forma, sarebbe stata molto prevedibile”.