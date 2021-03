Jacobelli: "Pioli ha unito un grande stile di gioco alla capacità di valorizzare una squadra molto giovane"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Xavier Jacobelli ha parlato del lavoro di Stefano Pioli. Queste le sue parole: "E' fondamentale il ritorno in Champions League, una competizione nel dna dei rossoneri. Ripensando al Milan uscito da Bergamo sconfitto per 5-0 e guardando il Milan attuale si può vedere il lavoro di Pioli. Per fortuna Gazidis ha fatto retromarcia sulla decisione Rangnick, considerate anche le sue idee su alcuni calciatori rossoneri. Pioli ha unito un grande stile di gioco alla capacità di valorizzare una squadra molto giovane che, nel tempo, ha dimostrato di reagire ai momenti di difficoltà. Questo atteggiamento legittima la forza del Milan nel credere all'inseguimento all'Inter"