Jacobelli su Tuttosport difende Gattuso: "Basta attacchi, Rino da sempre un grande uomo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato nel suo fondo per il quotidiano sportivo di Gennaro Gattuso: "Desagradable. Disgustosa. Non esiste aggettivo più appropriato per descrive la campagna d’odio contro Rino Gattuso, alimentata a Valencia da un tale, ex dirigente del club spagnolo che non merita di essere nominato, tanta è la bassezza della sua iniziativa. Sostiene il tale, in rotta con Peter Lim, singaporiano proprietario del club, che Ringhio non abbia titoli per guidare i Pipistrelli a causa di alcune sue vecchie dichiarazioni, totalmente estrapolate e plasticamente strumentalizzate rispetto al contesto in cui egli le aveva rilasciate (...). Imbecilli e ignoranti, nell’accezione etimologica del termine. Essi non conoscono o, peggio, fanno finta di non conoscere la grandezza di Gattuso, come uomo prima ancora che come allenatore. Gattuso che a Pisa, cinque anni fa, quando la società era sull’orlo del baratro, si accollava stipendi e pigioni di alcuni tesserati. Gattuso che, tre anni fa, quando ha separato la sua strada dall’amatissimo Milan ha rinunciato a 11 milioni di euro purché i suoi collaboratori ricevessero l’intero stipendio nelle due stagioni successive".