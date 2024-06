Jacobelli su Tuttosport: "Milan, con Camarda fai come il Barça con Yamal"

vedi letture

Xavier Jacobelli, sulle colonne di Tuttosport, ha parlato così di Francesco Camarda, che nei giorni scorsi ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan: "E perché non pensare che il Milan con Francesco possa fare il colpo che il Barcellona ha centrato con Lamine Yamal? Il gioiello del Barcellona è nato a Esplugues de Llobregat il 13 luglio 2007; è stato il più giovane esordiente di sempre nella Liga spagnola, il capocannoniere dell’Europeo Under 17 nel 2023 (quando si dice il passaggio di testimone a Camarda), conta già 6 presenze e 2 gol nella Nazionale spagnola che l’ha convocato per l’Europeo e sarà la seconda avversaria dell’Italia nel girone (Gelsenkirchen, 20 giugno). Non casualmente, Yamal è il primo nella lista dei 100 candidati al Golden Boy 2024 di Tuttosport, secondo l’indice di rendimento di Football Ben chmark. Ha spiegato Bojan Krkic, uno dei responsabili della Masia, l’eldorado blaugrana: “Il Barça non ha paura di lanciare i talenti del suo vivaio, non importa se ancora giovanissimi come Yamal e molti altri cresciuti nel nostro settore giovanile: se sanno giocare a calcio, possono farlo subito anche in prima squadra”.

Vai, Camarda, simbolo della rifioritura del vivaio rossonero, al pari di Liberali, Longoni e Sala, gli altri tre neocampioni d’Europa con il Diavolo in corpo. Ha detto una volta Ruud Gullit, un altro dei Tulipani d’Oro: “Per affermarsi nel calcio, il carattere e il talento contano entrambi allo stesso modo. Devono compensarsi a vicenda. Senza il carattere uno non crea il proprio talento e il talento deve sempre avere come supporto il carattere”. Francesco ha talento e carattere. È messo bene".