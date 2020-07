Jacobelli sul Milan: "Gazidis chi? Rangnick chi?"

Xavier Jacobelli, sulle colonne di Tuttosport, ha parlato così del Milan all'indomani della vittoria per 4-2 contro la Juventus: "La dignità di Paolo Maldini è pari alla sua grandezza. 'Non so se ci sarà spazio per me nel Milan, ma ora conta solo il Milan', ha dichiarato il direttore tecnico, ieri sera prima della partita, perfettamente consapevole di ciò che ha già deciso Ivan Gazidis. Tuttosport l’ha largamente raccontato da settimane, trovando conferme a ciò che Boban aveva rivelato l’8 marzo scorso ('Rangnick? Avevano chiuso a dicembre senza dirci nulla'), non appena Zvone era stato messo alla porta in un modo che ancora offende la storia del Milan. Non sappiamo se Ivan (pronuncia Aivan) abbia avuto il tempo di studiarla, la storia del Milan, nei venti mesi sin qui trascorsi in rossonero, preso com’era a cambiare tre allenatori, a fare ribaltoni in società, incurante dello splendido lavoro di Pioli. Sappiamo, però che Paolo Maldini è un Milanista vero, Gazidis no. E qui non si tratta di ricordare al colto e all’inclita chi sia il Figlio di Cesare il quale, significativamente ieri sera ha citato il padre, quando gli è stato chiesto se egli desideri rimanere al Milan. Domanda retorica, poiché la risposta la conoscono anche i muri di Via Aldo Rossi così come lo sanno tutti che Maldini e il Milan sono una cosa sola. Il problema è che bisognerebbe spiegarlo anche all’ex amministratore delegato dell’Arsenal (e basta con l’acronimo Ceo: ricorda la marca di una cera). Bisognerebbe dirgli che il Milan non è l’Arsenal, con tutto il rispetto per i Gunners. Il Milan di Pioli stamane quinto in classifica, protagonista di una rimonta pazzesca con la Juve, ribaltata in 5’ e travolta 4-2, tre giorni dopo la vittoria sulla Lazio a Roma per 3-0. Il Milan di Ibrahimovic, Leao e Rebic, operazioni firmate Boban e Maldini. Gazidis chi? Rangnick chi?".