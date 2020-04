Jankulovski: “Ronaldinho il giocatore più forte con cui ho giocato al Milan”

L’ex terzino sinistro del Milan, Marek Jankulovski, ha parlato in una diretta Instagram con “milan.stream” per parlare del passato rossonero: “Pian piano qui in Repubblica Ceca le cose stanno riaprendo, anche qualche squadra ha iniziato a riprendere. Ho tanti amici in Italia e la situazione da voi è davvero difficile. Il calciatore più forte con cui ho giocato? Ho avuto la fortuna che in quel periodo c’erano tanti campioni, ma quando hai di fianco Ronaldinho allora pensi a solo a lui. Non voglio dimenticare nessuno ma dico Ronaldinho, sognavo da giovane di giocare con lui e poi lo incontri nello stesso spogliatoio… era un fenomeno, sempre sorridente e felice”.