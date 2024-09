Jovic per il riscatto, Pavlovic per la conferma: Serbia in campo oggi alle 18

Oggi la Serbia torna in campo, per la seconda giornata di Nations League. Nel primo turno, qualche giorno fa, la nazionale slava ha bloccato sullo 0-0 i neo Campioni d'Europa della Spagna. Oggi alle ore 18, invece, i serbi affronteranno - fuori casa - la Danimarca, squadra contro cui hanno giocato anche nel corso delll'ultimo Europeo in Germania. La Serbia come è noto ha tra le sua fila ben due giocatori del Milan che oggi probabilmente troveranno spazio dall'inizio o a gara in corso, soprattutto uno.

Si parla chiaramente di Strahinja Pavlovic, nuovo calciatore del Milan che è stato una delle poche note liete in questo avvio di stagione. Anche contro la Spagna l'ex Salisburgo si è comportato molto bene e ha speso anche delle belle parole per il compagno e amico Luka Jovic, l'altro rossonero, che invece è in un momento buio tra Nazionale e club. Oggi dunque Pavlovic scenderà in campo per cercare di confermarsi ad alti livelli, Jovic proverà a far partire il suo riscatto.