Jovic segna contro il Monza, il Milan sui social: "Posto giusto al momento giusto"

Nella serata di ieri il Milan ha battuto per 3 a 1 il Monza di Alessandro Nesta conquistando per il secondo anno di fila il trofeo Silvio Berlusconi. Quella di San Siro è stata una serata di divertimento, gioia ma soprattutto presentamenti, quelli di Alvaro Morata, Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal, con i primi due che hanno anche messo minuti nelle gambe scendendo in campo rispettivamente nel primo e nel secondo tempo, con il brasiliano che invece è rimasto in tribuna al fianco di Cardinale, Ibrahimovic e Pulisic.

La scena se la sono dunque presa questi tre, anche se il campo non ha smentito le alte aspettative che si erano create nel corso dei giorni. Milan e Monza hanno regalato spettacolo, segnando 4 gol che per l'imballato calcio d'agosto sono tanti. Al tabellino dei marcatori è stato registrato anche il nome di Luka Jovic, che per la prima volta in campo con la maglia numero 9 del Milan, ha segnato la rete del momentaneo 2 a 1a favore dei rossoneri a pochissimi minuti dall'inizio del secondo tempo.

Del serbo ha parlato tanto bene anche Paulo Fonseca in conferenza stampa nel post partita, con la società che invece sui social ha deciso di elogiarlo con un video-post del suo gol nella cui descrizione si può leggere: "La specialità di un attaccante: posto giusto al momento giusto".