Juric: "Pobega? È totale. Arriva in prestito secco, non è bello lavorare per un'altra squadra"

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha presentato ai microfoni di Torino Channel la sfida contro la Fiorentina, in programma domani sera al Franchi di Firenze alle ore 20.45. Queste le sue parole sull'arrivo di Pobega dal Milan: "Arriva in prestito secco, senza nessun diritto per noi: avevamo bisogno di uno come lui, devi accettare i compromessi ma non è bello lavorare per un’altra società. È un centrocampista totale, ci può dare una mano. Può fare l’interno o giocare più in avanti".