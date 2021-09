JUV-MIL (1-1). I rossoneri pareggiano a Torino: grande reazione nonostante le assenze. Milan primo in classifica

Termina il match all'Allianz Stadium: 1-1 tra Juventus e Milan, per effetto delle reti di Morata al quarto minuto e di Rebic al 76esimo. Il punto fa certamente felici i rossoneri, che tornano in testa alla classifica con 10 punti (a pari merito con l'Inter) nonostante una prestazione al di sotto del livello mostrato ultimamente, figlia di ben 8 infortunati e di una condizione atletica oggi non eccelsa; nel secondo tempo, comunque, i rossoneri hanno mostrato carattere e volontà, trovando un pareggio meritato e che conferma la bontà tecnico-tattica della squadra di Pioli.

Opaca, invece, la Juventus, che resta attualmente al 18esimo posto in classifica con 2 punti in 4 giornate: i bianconeri, partiti bene, si sono spinti man mano, difendendo il risultato senza mostrare nulla che, al momento, possa far pensare ad una vera e propria squadra.

Nelle condizioni in cui si trovavano i rossoneri alla vigilia e durante il match di Torino, questo pareggio dimostra che si sta costruendo una grande squadra. Una grande squadra, infatti, non perde la bussola - e non perde in generale - anche quando non gira tutto come dovrebbe. E quel miracolo di Sczesny su Kalulu... andiamo avanti da primi in classifica!