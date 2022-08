Juve, Elkann: "Dobbiamo stare attenti: il campionato è più competitivo col Milan campione e l'Inter molto solida"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

John Elkann, presidente di Stellantis e patron della Juventus, parla ai microfoni del sito ufficiale della società bianconera dopo l'amichevole di Villar Perosa: "Siamo molto felici di essere qui, tutti insieme, dopo la pandemia, proprio nell’anno di una ricorrenza importante come il centenario della nostra famiglia insieme alla Juventus. Villar Perosa porta sicuramente bene alla Juventus, lo dimostra la nostra storia, questo decennio eccezionale sotto la presidenza di Andrea e i tanti titoli che abbiamo vinto in questi 100 anni. Abbiamo vinto 38 Scudetti con la Prima Squadra maschile, 5 con quella femminile, siamo la squadra con più Campioni del Mondo e abbiamo in bacheca tutte le Coppe che ci sono da vincere: questo è per noi uno stimolo per guardare al futuro, adesso dobbiamo stare attenti, perché rispetto al passato il Campionato è più e competitivo, con avversari come Inter, molto solida, Milan campione in carica e Roma; va detto che anche in Europa il livello di competitività si è alzato molto".