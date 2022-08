Juve, Locatelli: "Vogliamo lo Scudetto. Sono pronto a prendermi più responsabilità"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista della Juventus ed ex Milan, Manuel Locatelli, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando prima di sé stesso e poi degli obiettivi stagionali dei bianconeri. Locatelli ha detto: “Sono pronto a prendermi più responsabilità, la cosa non mi spaventa e sono qui per questo. Non vogliamo nasconderci, ora puntiamo allo scudetto. Abbiamo fatto dei grandi acquisti e stiamo provando cose nuove. Ho ottime sensazioni, più palloni tocco e più entro in partita”.