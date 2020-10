Juve-Napoli, Spadafora: "Far prevalere interesse salute su qualsiasi altra logica"

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "Far prevalere l'interesse superiore della salute su qualsiasi altra logica o interesse di parte": lo dice, in una nota, il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora su Juve-Napoli. "Questo auspicio lo ribadirò domani ai Presidenti di FIGC e Lega Serie A durante due incontri programmati da tempo ma che saranno l'occasione per ribadire l'impegno del Governo a tutela del mondo dello sport, di tutto lo sport, ma senza fingere di non vedere che siamo ancora in una situazione che non ci consente deroghe e sottovalutazioni". (ANSA).