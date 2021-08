Juve, sempre meno probabile la partenza di Ramsey. Il gallese è stato accostato anche al Milan

Aaron Ramsey durante l’Europeo era uscito allo scoperto annunciando di voler cercare un nuovo posto in cui trovare “totale fiducia”. L’offerta giusta dalla Premier però - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non è arrivata e Allegri ha cominciato a lavorare su di lui per ritagliargli un ruolo da play. E il gallese recentemente avrebbe comunicato al club la volontà di giocarsi le sue carte a Torino. Mancano però ancora quasi venti giorni di mercato e gli ultimi sono spesso frenetici e pronti a ribaltare certezze: il gallese non è blindato, ma la sua partenza (che avrebbe liberato un posto e un ingaggio in mezzo) sembra meno probabile.