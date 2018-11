Juventus, Allegri: "Sono convinto che domani faremo una grande partita, le motivazioni ci sono"

Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato dei temi della gara di domani a San Siro: "Che la Juventus domani farà una grande partita ne sono convinto, perché le motivazioni ci sono. Poi di discorsi ne farei pochi, non servono. Io alla squadra ho detto che abbiamo sbagliato perché ci siamo fatti prendere dall'emotività del momento, della serata. Dovevamo capire che se non avevamo vinto la gara in 86 minuti era difficile farlo nei restanti. Le partite se le puoi vincere devi vincerle, ma quando capisci che non puoi più vincerle è importante non perderle. Alla fine del campionato, anche un punto, può fare la differenza".