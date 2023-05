Juventus, caso stipendi: accettato il patteggiamento. Solo una multa da 718 mila euro, niente penalizzazione

Fonte: tuttomercatoweb.com

È arrivata la sentenza del Tribunale Federale Nazionale sul patteggiamento chiesto da Juventus e Procura dopo il deferimento del club bianconero per la manovra stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership con altri club.

Accettato il patteggiamento: solo multa. Nessuna penalizzazione, soltanto una multa pecuniaria da 718 mila euro per la Juventus: è questo il verdetto del TFN, che ha accettato il patteggiamento. Nessun punto di penalizzazione, la Juve rinuncia ai ricorsi.

Il testo. Di seguito il testo della sentenza: "ll Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dato atto delle proposte di accordo depositate, visto l’art. 127 CGS, le dichiara efficaci e applica le seguenti sanzioni:

- per la società Juventus FC Spa, euro 718.240,00 (settecentodiciottomiladuecentoquaranta/00) di ammenda;

- per il sig. F. P., euro 47.000,00 (quarantasettemila/00) di ammenda;

- per il sig. P. N., euro 35.250,00 (trentacinquemiladuecentocinquanta/00) di ammenda; - per il sig. F. C., euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) di ammenda;

- per il sig. C. G., euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00) di ammenda;

- per il sig. P. M., euro 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda;

- per il sig. G. M., euro 11.750,00 (undicimilasettecentocinquanta/00) di ammenda; - per il sig. S. B., euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda".