Juventus, Chiellini dopo il Milan: "Il pareggio è stato il risultato più giusto"

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - "Il pareggio è stato il risultato più giusto: sfruttiamo al meglio la sosta per recuperare le energie, ci aspettano quattro mesi importanti". Lo scrive sui social il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, dopo lo 0-0 di San Siro contro il Milan. "Si chiude un ciclo di partite che ci ha portato a ridosso delle prime, ora recuperiamo nella sosta per continuare la rincorsa all'obiettivo" aggiunge su Instagram Leonardo Bonucci, che ha ora due settimane per tornare a disposizione di mister Allegri mettendosi alle spalle i problemi muscolari accusati nelle ultime settimane. "Un altro scontro diretto giocato alla pari, arriviamo alla pausa con la consapevolezza di essere in crescita e in corsa per i nostri obiettivi" si legge sul profilo social di Mattia De Sciglio. (ANSA).