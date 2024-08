Juventus, dove andrà Chiesa? A Milano fiutano il colpo last-minute

vedi letture

Dove andrà Federico Chiesa? La Juventus ha iniziato il proprio campionato, battendo 3-0 il Como ieri sera nell'esordio in Serie A. Nella lista dei convocati di Thiago Motta non figurava l'ex Fiorentina, che al momento fa parte della lista di epurati da parte di club ed allenatore. "Deve trovare una soluzione quanto prima", aveva detto di lui il tecnico italo-brasiliano qualche settimana fa.

Juve, situazione paradossale

L'esterno della Nazionale si è trovato improvvisamente fuori dai piani dei bianconeri, per quella che il Secolo XIX definisce una "situazione paradossale". Il club piemontese infatti ora è costretto, per questo motivo, a svendere Chiesa per non dovergli pagare l'alto ingaggio a vuoto ancora per un anno e ritrovarsi di conseguenza con una una situazione in casa controproducente, sia per il club che per il giocatore.

A Milano fiutano il colpo last-minute

Da Milano così, si legge sul quotidiano, pensano al colpo last minute sia Inter che Milan: facendo leva su questa esigenza dei bianconeri, i club meneghini stanno pensando di mettere sul piatto una cifra di circa 10 milioni di euro per provare a tentare la Juve, qualora la situazione in uscita di Chiesa non si sbloccasse da qui a fine agosto e si arrivasse dunque a dover cercare una soluzione di compromesso.