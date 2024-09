Juventus e Napoli si addormentano sullo 0-0: terzo consecutivo per Motta

Nonostante un esordio di Champions League spumeggiante, la Juventus non si è riuscita a ripetere questo pomeriggio nel primo big match di questo turno. All'Allianz Stadium c'era l'attesissimo ritorno di Antonio Conte da avversario sulla panchina di una delle grandi rivali bianconere, il Napoli. La partita non ha assolutamente rispettato le aspettative e si è conclusa con un sonnacchioso 0-0 che non fa male a nessuna delle due formazioni e le fa rimanere, pur con una piccola frenata, nelle posizioni di vertice.

Gara che, come detto, è stata priva di grandi occasioni fin dal primo tempo. Eloquente in questo caso è la statistica degli expected goals: 0.31 per i bianconeri, 0.27 per i partenopei. Solo un tiro in porta a testa per tutte e due le squadre. Per la Juventus si tratta del terzo 0-0 consecutivo in campionato dopo quelli con Roma ed Empoli. Ora, alle 20.45, in programma Lecce-Parma.

Venerdì 20

Cagliari-Empoli 0-2

Hellas Verona-Torino 2-3

Sabato 21

Venezia-Genoa 2-0

Juventus-Napoli 0-0

Lecce-Parma, 20.45

Domenica 22

Fiorentina-Lazio, ore 12.30

Monza-Bologna, ore 15

Roma-Udinese, ore 18

Inter-Milan, ore 20.45

Lunedì 23

Atalanta-Como, ore 20.45