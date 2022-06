Juventus, interessano due nomi accostati al Milan: sono Berardi e Zaniolo

MilanNews.it

© foto di Image Sport

In attesa di capire quale sarà la risposta di Angel Di Maria, la Juventus non resta immobile e sonda le eventuali piste alternative al Fideo. La prima, per Tuttosport, è quella che porta a Domenico Berardi anche se la valutazione fatta dal Sassuolo di 30-35 milioni di euro spaventa. L'altro nome che piace da tempo è quello di Nicolò Zaniolo, ma anche in questo caso la Roma non vuol scendere dai 50 milioni di euro. Entrambi sono nomi che piacciono anche al Milan.