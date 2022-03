Juventus, ipotesi ritiro anticipato per Chiellini dopo il fallimento con l'Italia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stando a quanto riporta il Corriere di Torino, l’ipotesi di un ritiro anticipato per Giorgio Chiellini ha ricominciato a prende nuovamente quota. Il contratto che lega il difensore alla Juventus, scadrà nel 2023, ma dopo il fallimento con l’Italia, lo stesso Chiellini potrebbe prendere in considerazione il fatto di ritirarsi, oppure di proseguire in MLS. Già nelle scorse settimane, allo stesso Chiellini, il club bianconero aveva fatto pervenire una richiesta di rivalutare il suo contratto biennale al termine di questa stagione, rimodulando e abbassando l’ingaggio in base al rendimento e alle presenze effettive. Il futuro in dirigenza è già tracciato.