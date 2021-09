Juventus-Milan, il pareggio in campionato mancava da quasi 10 anni

Il pareggio fra Juventus e Milan in campionato era un risultato che mancava addirittura da quasi 10 anni. Andando a controllare le statistiche ci accorgiamo che le due squadre non pareggiavano in Serie A dall’1-1 di San Siro del 25 febbraio 2012. Quel match, passato alla storia per il ‘Gol di Muntari’ non convalidato a favore dei rossoneri, fu arbitrato dall’ex fischietto Paolo Tagliavento. All’epoca sulla panchina del Milan c’era proprio Massimiliano Allegri, oggi tecnico dei bianconeri.