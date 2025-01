Juventus-Milan in Supercoppa Italiana: bilancio in perfetto equilibrio

Venerdì Juventus e Milan si affronteranno per la terza volta nella loro storia in Supercoppa Italiana, ma non in una finale come erano di solito abituate. Per la prima volta da quando è stato cambiato il format, infatti, queste due storiche compagine si incroceranno in semifinale, giocandosi per 90' il ticket valevole poi per la partita dove ci si giocherà la cosa più ambita: il trofeo.

Il bilancio tra Juventus e Milan nelle finali di Supercoppa Italiana gode però di un equilibrio perfetto. Entrambe sono riuscite almeno una volta a prevalere sull'altra: la Vecchia Signora vinse il trofeo a New York il 3 agosto 2003 a pochi mesi dal dispiacere di Old Trafford in Champions League, mentre il Diavolo si portò a casa quella di Doha che le due formazioni si contesero il 23 dicembre 2016.