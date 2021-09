Juventus-Milan, sarà sfida tra Giorgio Chiellini e Simon Kjaer

Il capitano della Juventus e della nazionale italiana affronterà i rossoneri per la 28a volta nella sua carriera, la 23a in Serie A. Titolare a maggio, nello 0-3 rossonero, aveva invece saltato le precedenti quattro sfide in Serie A. Undicesimo confronto con la Juventus per Simon Kjær. I due difensori rappresentano due elementi di esperienza e sicura affidabilità per le rispettive retroguardie. Due giocatori esperti, ruvidi, tosti e abili a esaltarsi nell'uno contro uno con l'attaccante, entrambi splendidi protagonisti in estate all'Europeo che ha visto trionfare l'Italia e la Danimarca spingersi fino alla semifinale, guidata proprio da capitan Kjær. Sarà un duello a distanza, che si potrà invece accendere nelle situazioni di palla inattiva, da una parte e dall'altra.