Juventus, Nico Gonzalez non recupera: sarà out anche contro il Milan

Nico Gonzalez continua a correre, ma per l’esterno della Juventus la data del ritorno in campo prosegue a slittare di settimana in settimana. Al punto che - ricorda Tuttosport - cadranno esattamente i due mesi dall’infortunio che, in avvio di partita, lo aveva estromesso dalla trasferta di Lipsia. E non è detto che, per allora, l’argentino sia già tornato in campo.

Prima di quella sera aveva collezionato cinque presenze con la maglia della Juventus e dopo avrebbe invece inanellato otto assenze di fila. Un conteggio, però, in costante aggiornamento. La settimana precedente alla sosta era parsa quella buona per vederlo finalmente ricomparire nella lista dei convocati, dove era atteso per il derby di sabato scorso, invece le sensazioni provate in allenamento, intensificando ritmo e intensità, non erano ancora quelle giuste. Alla ripresa del campionato, Nico Gonzalez ancora non ci sarà.

La trasferta di sabato pomeriggio a San Siro, per il big match con il Milan, di sicuro, ma con ogni probabilità anche il successivo viaggio a Birmingham in Champions League e forse pure quello di Lecce subito dopo. Lo scenario più plausibile, al momento, è quello che vede un suo rientro per la sfida casalinga al Bologna del 7 dicembre, a oltre due mesi dalla partita di Lipsia.