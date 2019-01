Juventus, Paratici: "Ramsey? Siamo attenti ma non ci siamo solo noi"

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, intervistato da Sky Sport ha parlato di Ramsey, giocatore che era stato accostato anche al Milan: "E' un ottimo giocatore e gioca in una grande squadra. Va in scadenza e siamo sempre attenti alle situazioni che il mercato propone, quindi siamo attenti anche a Ramsey. Ripeto, per ora è un giocatore dell'Arsenal e non siamo attenti solo noi al gallese".