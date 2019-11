Juventus, Sarri: "Higuain col dente avvelenato? Ce l'avra il Milan con lui"

Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza, ha detto la sua su Gonzalo Higuain, rispondendo ad una domanda su un eventuale dente avvelenato contro il Milan: "Il dente avvelenato ce l'avrà anche il Milan con lui. Che Gonzalo sia un ragazzo che ha bisogno di forti motivazioni per rendere al meglio è palese e lo dice la sua storia. Lui ora sta bene fisicamente e mentalmente ed è in un momento in cui ci può dare e ci sta dando tanto. Lo sta facendo nella creazione di situazioni di gioco, secondo me può fare qualcosina in più dal punto di vista realizzativo".