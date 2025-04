Juventus, sfida al Milan per De Cuyper se parte Cambiaso

vedi letture

Andrea Cambiaso è una delle pedine più preziose della Juventus e tra i possibili partenti è quello che probabilmente garantirebbe l'incasso più alto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, dovesse lasciare Torino, Cristiano Giutoli vorrebbe sostituirlo con Maxim De Cuyper, 24enne belga che è anche il potenziale erede di Theo Hernandez, visto che il Milan lo ha sondato da tempo. In casa rossonera però ci sono troppe variabili e così l'ipotesi Vecchia Signora prende quota: difficile in ogni caso che questo trasferimento si concretizzi prima del Mondiale per Club.

Il classe 2000 ha mercato anche in Premier League, con il Manchester United sempre alla finestra, e in Bundesliga, con il Lipsia in pole position: il suo cartellino vale tra i 20 e i 25 milioni di euro. Prima però andrà perfezionata l'uscita di Cambiaso, con il Manchester City che, dopo l'assalto fallito a gennaio, potrebbe riprovarci in estate. I bianconeri stanno monitorando anche delle alternative e una di queste è Fran Garcia del Real Madrid, già accostato alla Juventus durante il mercato invernale. Il suo valore è simile a quello di De Cuyper e lo stipendio è abbordabile, circa 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Tutte le valutazioni saranno fatte comunque dopo la definizione della posizione di Igor Tudor.