Kakà celebra la partnership Milan-Ea Sports: "Il supporto ci ha aiutato a vincere"

Poche ore fa sul proprio sito ufficiale il Milan ha annunciato la partnership esclusiva con Ea Sports, casa produttrice di videogiochi e del celebre videogame Fifa. Tra i promoter dell'importante accordo, in particolare., figura anche l'ex rossonero Kakà che sul proprio profilo Twitter ha pubblicato un video promozionale. Questa la didascalia: "La più importante delle benedizioni è il supporto dei tifosi. Ci ha portato coraggio e ci ha aiutato a raggiungere la vittoria. Gioca con i rossoneri a San Siro solo su Fifa 21."

“The finest blessing of all was the support. It brought us courage and gave us the power to win.”

Play as the I Rossoneri in the San Siro Stadium exclusively in #FIFA21 ️ @EASPORTSFIFA

