Kakà consiglia De Ketelaere: "Si goda la situazione e sfrutti tutte le possibilità"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ricardo Kakà, intervistato alla Gazzetta dello Sport uscita in edicola questa mattina, ha dato qualche consiglio a Charles De Ketelaere che sta vivendo una prima stagione in rossonero molto complicata. Queste le sue parole: "Si deve godere la situazione e sfruttare al massimo le possibilità che il Milan gli dà. Ci vuole calma. I consigli dei compagni più esperti gli serviranno come sono serviti a me"