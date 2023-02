Kakà ora è un allenatore: "Ma mi vedo meglio da dirigente. Stage al Monza? Perché no"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ricardo Kakà ha preso il patentino UEFA per allenare ma ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha confessato di vedersi meglio nei panni di dirigente. Queste le sue dichiarazioni alla rosea: "Mi vedo più dirigente che allenatore. Stage al Monza? Perché no? Galliani sarebbe un ottimo maestro, ho parlato con lui anche in Qatar. Da lui si può imparare tanto. Soprattutto che il calcio italiano è sempre vivo, e con i protagonisti della Serie A bisognerà sempre fare i conti"