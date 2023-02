Kakà sul derby: "Appuntamento da sfruttare per il Milan: sarà una sfida equilibrata"

MilanNews.it

Ricardo Kakà, nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport uscita questa mattina in edicola, ha parlato così dell'imminente derby di campionato: "Bisogna sfruttare un appuntamento importante per ripartire. Mi aspetto una partita equilibrata. Il Milan non ha niente in meno dell’Inter, nonostante gli ultimi risultati negativi. Ci si risolleva pensando che la serata è speciale e bisogna fare qualcosa di speciale"