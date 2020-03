Nikola Kalinic, ex attaccante rossonero, ha realizzato una doppietta nel match contro il Cagliari, risultando decisivo per la vittoria esterna della Roma. L'attaccante croato non segnava in Serie A dal 20 maggio 2018, quando buttò dentro il pallone del momentaneo 3-1 in Milan-Fiorentina, gara poi vinta dai rossoneri per 5-1.