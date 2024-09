Kalulu si è già preso la Juve, Giuntoli è pronto all'operazione riscatto dal Milan

vedi letture

È bastato molto poco, a Pierre Kalulu, per prendersi la Juventus. Schierato come difensore centrale, dato che Gatti non era al top, contro il Napoli il difensore centrale francese ha offerto una prova ben più che convincente. Non è proprio una novità: anche se è arrivato non da prima scelta - Tuttosport ricorda come piacessero sia Calafiori che Todibo prima di lui - e più terzino che centrale, è in quella posizione che ha giocato un ruolo chiave anche al Milan in passato, per esempio nella stagione dello scudetto di Pioli.

Operazione riscatto. Così, scrive il quotidiano piemontese, il ds bianconero Cristiano Giuntoli è già pronto a operare il riscatto del difensore francese. L'accordo col Milan ricordiamo, prevedeva 3,3 milioni di euro per il prestito più 14 per il riscatto e 3 di ulteriori bonus. Ai rossoneri il 10 per cento sull'eventuale futura rivendita: se Kalulu dovesse confermare questo ottimo avvio, non è detto che possa bastare a colmare i rimpianti di casa Milan per il suo addio.