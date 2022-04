Kalulu: "Sono migliorato sull'aspetto mentale, ho sempre fiducia in me stesso"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pierre Kalulu ha rilasciato un'intervista, curata da Carlo Pellegatti, a StarCasinò soffermandosi anche sugli aspetti su cui ritene di essere migliorato: “Per me sono migliorato sull’aspetto mentale, concentrazione e la voglia di vincere sempre. Voglio dimostrare sempre di essere forte. Le persone mi hanno detto che questa cosa è molto italiana, forse perché ho sempre fiducia in me stesso e dico che ho fatto di tutto per avere tutto questo. Quindi gioco senza pressioni e voglio farlo bene”.