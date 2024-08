Kalulu: "Voglio rendere i tifosi della Juventus orgogliosi e fieri di me"

Queste le prime parole di Pierre Kalulu ai canali ufficiali bianconeri dopo il suo trasferimento alla Juventus in prestito con diritto di riscatto.

Le tue prime impressioni alla Juve?

"Molto positive. Già dalla struttura e dai campi. Sono molto contento”.

Ci racconti le Kalulu giocatore?

"Sono un difensore più moderno, che può giocare in tanti ruoli sulla linea difensiva. Sono un calciatore veloce e aggressivo, mi piacciono i duelli e anche giocare pulito"

I tuoi obiettivi personali?

"A livello di squadra è di vincere più possibile, dobbiamo dare sempre il massimo. A livello personale voglio far vedere come gioco e come posso fare bene, dare il massimo ogni volta che il Mister mi fa scendere in campo"

Vuoi fare un saluto ai tuoi nuovi tifosi?

“Ciao a tutti i tifosi della Juve, spero di dare il massimo ogni volta e di rendervi orgogliosi e fieri di me. Ci vedremo presto sul campo".