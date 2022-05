Kamara spiega la scelta Aston Villa: "Gerrard è venuto a casa mia"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Termina l'avventura a Marsiglia di Boubacar Kamara, pronto a ripartire dalla Premier (e dall'Aston Villa) dopo la scadenza del contratto con l'OM. È stato proprio il centrocampista francese a motivare la sua decisione in una conferenza stampa: "È una mia scelta. Ho sentito questo feeling con l'Aston Villa, e ne sono felice: quando l'allenatore viene a casa tua, ti spiega il progetto e le prospettive future non puoi non tenerne conto, soprattutto se quell'allenatore è Steven Gerrard, che è stato uno dei centrocampisti più forti del mondo. Ha sicuramente pesato nella mia decisione: non vedo l'ora di lavorare con lui".