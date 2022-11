Keane sulla fascia "One Love": "Andava indossata comunque"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Roy Keane attacca la nazionale inglese, rea di aver mostrato poco carattere nell'accettare le disposizioni FIFA che hanno severamente vietato di indossare la fascia arcobaleno a sostegno della comunità LGBTQ+ con la scritta "One love". Intervenuto a ITV, l'ex capitano del Manchester United ha dichiarato: "Penso che i giocatori avrebbero dovuto indossare la fascia per la prima partita, prendendosi la punizione qualsiasi essa fosse. Non è stato fatto ed è stato commesso un grosso errore da Inghilterra e Galles, avrebbero dovuto mantenere la loro posizione. Non importa la pressione dall'esterno, bisogna portare avanti le cose in cui credi. Indossare la fascia avrebbe portato a un'ammonizione ma avrebbe dato un grande messaggio".