Kempes: "Il Milan durante la tournée estiva mi ha impressionato"

Mario Kempes è stato l'attaccante argentino che ha regalato il primo Mondiale al suo paese, nel 1978, prima che arrivasse quello di Diego Armando Maradona (1986) e prima che arrivasse quello di Lionel Messi (2022). L'ex centravanti dell'Albiceleste oggi è stato protagonista di un'intervista a cura della Gazzetta dello Sport per parlare dell'attaccante argentino del momento, Lautaro Martinez, e in generale del campionato italiano di Serie A.

Questo il giudizio di Kempes sulla massima serie italiana: "Inter favorita? Non posso dirlo con certezza, non ho la giusta conoscenza delle squadre italiane: ho visto il Milan dal vivo durante la tournée estiva e mi ha impressionato, ma in campionato non è partito bene. La Juventus è andata un po’ giù negli ultimi anni, ma si è organizzata e sembra pronta a tornare ai suoi livelli. E c’è pure l’Atalanta: ha un gioco spettacolare".