Kessie, 6 giorni per tornare a Milano. Ordine sul CorSport: "Franck è allergico a rispettare i tempi"

Dall'eliminazione in Coppa d'Africa della sua Costa d'Avorio, Franck Kessie ha impiegato la bellezza di sei giorni per rientrare a Milanello. "A casa Milan - scrive oggi Franco Ordine sul Corriere dello Sport - lo hanno protetto e giustificato come si fa con un figlio scapestrato". Chi lo conosce, assicura il giornalista, ripete spesso: "Franck è fatto così". Per "è fatto così" si intende che l'ex Atalanta "è un po’ allergico a rispettare i tempi, come ricordano nel rientro dopo il lock-down". Ed è fatto così anche nella comunicazione, perché dopo la famosa intervista in cui prometteva il rinnovo non ha più affrontato l'argomento, lasciando anzi al suo agente "il compito di rompere la trattativa con Maldini e Massara e di passare all’incasso reclamando uno stipendio da 8 milioni". Un modo per farsi perdonare, a dire il vero, c'è: segnare contro l'Inter. Un gol nel derby renderebbe forse meno amaro anche l'addio a fine stagione.