Con la gara di questa sera, che vedrà ancora una volta titolare il trio di centrocampo Kessie-Bakayoko-Paquetà, i tre rossoneri giocheranno insieme l'ottava partita su nove in questo 2019. L'unica volta in cui i tre non hanno giocato insieme è stato in occasione di Genoa-Milan, quando Kessie era squalificato.