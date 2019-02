Kessie, Bakayoko, Paquetà: sette gare su otto in questo 2019

Kessie, Bakayoko e Paquetà, ormai consolidato centrocampo del Milan, sono stati schierati insieme, da titolari, sette volte su otto in questo 2019. L'unica gara in cui il tris è stato scomposto è stata Genoa-Milan, dove Kessie era indisponibile a causa squalifica. In quell'occasione è stato arretrato Calhanoglu a centrocampo con Borini come esterno alto.